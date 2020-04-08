Мишустин выдал новые распоряжения по борьбе с коронавирусом

Глава правительства РФ Михаил Мишустин выдал новые распоряжения, касающиеся борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции в стране.

Премьер велел привлечь к тестированию на коронавирус все частные и государственные лаборатории. «Для того чтобы у каждого человека при необходимости была возможность проверить своё здоровье и сделать тест, мы приняли решение существенно расширить круг лабораторий, которые проводят такие исследования», – сказал Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19. Глава правительства уточнил, что право на проведение тестирования получат «все заявившиеся организации, в том числе частные негосударственные». Для этого нужно подать соответствующее электронное уведомление на сайте Роспотребнадзора, указал он. «Вслучае выявления нового коронавируса лаборатория должна передавать эту информацию в Роспотребнадзор», – добавил он.

Кроме того, Мишустин поручил регионам привлечь к лечению больных с коронавирусной инфекцией специалистов из санаторно-курортных организаций, которые временно не работают. «Прошу все регионы активно использовать этот ресурс, чтобы не допускать внутрибольничного распространения инфекции. Это очень важно», – заявил премьер-министр, отметив, что полномочия по мобилизации медиков входят в зону ответственности региональных властей.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.04.20

Из-за новых карантинных правил самолет с россиянами вылетел из США почти пустой. / За распространение фейка о коронавирусе сургутянину грозит штраф до 100 тысяч рублей. / В Екатеринбурге частная лаборатория будет делать тесты на коронавирус. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»