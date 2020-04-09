В Минздраве объяснили рост числа заболевших коронавирусом

В Минздраве РФ объяснили, почему, несмотря на режим самоизоляции, в России ежедневно выявляют более тысячи новых случаев заболевания коронавирусом.

По словам главного внештатного специалиста по инфекционным заболеваниям Минздрава Елены Малинниковой, дело в том, что россияне не сразу начали соблюдать режим самоизоляции.

«Последний рост инфекции за вчера… просчитывается. Как раз через пять-семь-восемь дней… после вот этих шашлыков», – сказала врач в эфире программы «Прямой эфир».

По последним данным, в России выявлено 8672 случаев заболевания COVID-19, 580 человек выздоровели, 63 человека скончались. В мире число заболевших достигло 1,5 млн. Жертвами пандемии стали более 88 тыс. человек.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 09.04.20

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