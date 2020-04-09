Россиян предупредили об опасности кондиционеров во время пандемии

Минздрав России предупредил об опасности использования комнатных кондиционеров в условиях пандемии нового коронавируса, поскольку эти устройства повышают риск заражения. Об этом говорится в обновленных методических рекомендациях ведомства по профилактике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19.

Из документа следует, что применение сплит-систем должно быть исключено «в зонах высокого риска распространения инфекции». Кондиционеры «способствуют поддержанию высоких концентраций инфекционного аэрозоля при блокированной естественной вентиляции», подчеркивается в рекомендациях.

При этом, как указывается в документе, использование различного рода воздухоочистителей – рециркуляторов, в том числе с источником ультрафиолетового бактерицидного излучения (УФБИ), не является эффективной мерой в борьбе с распространением воздушных инфекций, включая COVID-19, из-за недостаточной производительности. Минздрав советует отдавать предпочтение эффективной механической вентиляции или максимальному постоянному проветриванию, что «позволяет достичь резкого снижения концентрации инфекционного аэрозоля в воздухе помещений» и значительно снизить риск распространения коронавируса.

Минздрав также уточнил самые распространенные симптомы коронавирусной инфекции нового типа. Так, в более чем 90% случаев встречается повышение температуры, в 80% случаев появляется кашель, сухой или с небольшим количеством мокроты. 55% заболевших жалуются на одышку, у 44% появляется утомляемость, у более чем 20% – ощущение заложенности в грудной клетке.

Реже встречаются такие симптомы, как боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, признаки конъюнктивита. В начале болезни также иногда отмечаются головные боли, миалгия, спутанность сознания, кровохарканье, диарея, тошнота, рвота, сердцебиение.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 09.04.20

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