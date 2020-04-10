Из-за пандемии 80% россиян стали реже выходить на улицу

Лишь 20% россиян не изменили свои привычки с введением ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Остальные стали реже выходить на улицу, снизили частоту личного общения с друзьями и близкими и перестали пожимать друг другу руки. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

80% россиян стали реже выходить на улицу и перестали гулять. Всего две недели назад этот показатель был в два раза ниже. 84% респондентов заявили, что прекратили или стали реже встречаться с друзьями. 69% опрошенных меньше навещают пожилых родственников и знакомых. Такое количество россиян за последние неделю-две перестали или стали реже жать руки и обниматься при встрече.

В то же время есть и те, кто не изменил своим привычкам, несмотря на введение карантина. Каждый десятый не отказался от рукопожатий и объятий при встрече. 10% – продолжают встречаться с друзьями, 18% – навещают пожилых родственников. 14% – гуляют, 19% – регулярно выходят в магазины и аптеки.

В опросе приняли участие 1600 совершеннолетних россиян. Исследование проводилось методом телефонного интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

По последним данным, общее количество россиян с положительным результатом тестов на COVID-19 превысило 10 тысяч человек. Инфекция обнаружена в 81 регионе из 85. Всего с начала эпидемии погибло 76 человек.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 10.04.20

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