Голикова: Со следующей недели в России начнут тестировать на антитела к коронавирусу

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что со следующей недели в стране начнут тестировать людей не только на коронавирус, но и на антитела к нему – это позволит выявить тех, кто уже переболел Covid-19, в том числе – бессимптомно. Чиновница сообщила о планах в интервью телеканалу «Россия-24».

«Прямо днями у нас появится зарегистрированная тест-система, которая будет выявлять наличие антител, иммунитета у людей, которые переболели – о которых мы знали и не знали. Они очень важны для докторов, кто работает в очаге, чтобы понять, есть ли у них угроза заболеть или они уже переболели. С помощью таких тест-систем определяется, есть ли иммунитет в популяции. Чтобы понять, какой процент в выборке имеет устойчивый иммунитет. На следующей неделе будем запускать и пытаться определить, что мы получили за эти два месяца развития заболевания в России», – сказала она.

По ее словам, также медики в России массово тестируют граждан на коронавирус. «Мы, как и ряд других стран, очень серьезно начали наращивать тестирование, чтоб максимально понять, какое количество людей в популяции заболевшие реально», – добавила она.

Москва, Екатерина Норсеева

Москва. Другие новости 13.04.20

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