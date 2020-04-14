В Россию привезли штамм коронавирусной инфекции из США

В Россию доставили штамм коронавируса из США, который будут использовать для научных исследований. Об этом сообщила Томская таможня.

«Декларация на штамм была подана удаленно в Центр электронного декларирования Томской таможни 10 апреля 2020 года. Вирусные частицы перемещались во флаконе объемом 23 Х 0,6 миллилитров и весили 88 граммов», – сообщает пресс-служба ведомства.

Во время транспортировки вирус поместили в термоконтейнер, заполненный хладоэлементами, чтобы поддерживать температуру в диапазоне от 2 до 8°С.

Таможенники проверили все документы и выпустили груз менее чем за час, хотя обычно на такие процедуры отводится один рабочий день. Отмечается, что штамм вируса будет направлен в Московский регион для проведения исследований и создания вакцины.

Томск, Зоя Осколкова

Томск. Другие новости 14.04.20

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