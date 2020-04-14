Число заболевших коронавирусом в России превысило 21 тысячу человек – за сутки выявлено почти 2800 зараженных

За последние сутки в России зарегистрировано 2774 новых случая заражения коронавирусом нового типа в 51 регионе. Накануне стало известно о 2558 новых заболевших. Общее число инфицированных увеличилось до 21102 человек – инфекция выявлена в 82 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За сутки в стране умерло 22 пациента. Всего с начала эпидемии в России от последствий коронавирусной инфекции скончались 170 человек. В то же время общее число выздоровевших составило 1694 человека, из них 224 вылечились за истекшие сутки.

Большинство новых случаев заболевания зафиксировано в Москве (1489), Московской области (460), Санкт-Петербурге (121), Республике Коми (97) и Нижегородской области (68).

Эти же регионы лидируют и по общему числу заболевших:

Москва – 13002 случая (скончались 95 человек);

Подмосковье – 2315 (умерли 24 человека);

Санкт- Петербург – 799 (умерли четверо);

Коми – 305 (умерли трое);

Нижегородская область – 292 (умерли четверо).

По состоянию на 13 апреля в России проведено более 1,426 млн тестирований на наличие нового коронавируса, информирует Роспотребнадзор. Из-за подозрения на коронавирусную инфекцию под медицинским контролем остаются 133 тыс. 490 человек.

В мире на сегодняшний день, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, зарегистрировано более 1 млн 921 тыс. случаев заболевания COVID-19 в 185 странах, умерли 119 тыс. 730 человек. Больше всего заболевших в США (почти 583 тыс. человек), на втором месте – Испания (более 170 тыс.), на третьем – Италия (около 160 тыс.)

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 14.04.20

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