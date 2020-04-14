ВОЗ: Пандемия коронавируса далека от пика

По оценке Всемирной организации здравоохранения, пик пандемии коронавируса нового типа еще не достигнут. Такое заявление сделала официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис на брифинге в Женеве.

По ее словам, подавляющее число всех выявленных случаев заражения – 90% – приходятся на европейские страны и США. Меж тем в Европе складывается смешанная картина – в ряде стран, например, в Италии и Испании, зафиксировано замедление распространения коронавируса, тогда как в других государствах, таких как Великобритания и Турция, число инфицированных продолжает расти. Таким образом, «пика мы еще не видим», отметила Харрис.

В ВОЗ при этом не склонны считать, что число заболевших в России может вырасти до уровня США. Однако, как подчеркнула Харрис, все зависит от самих россиян. Также огромное значение имеет количество тестирований.

«Ни одна страна не похожа на другую. Мы всегда говорили о том, что ситуация в конкретной стране зависит от ее жителей, – указала она. – Мы знаем, что необходимо делать – тестировать, изолировать, выявлять контакты, изолировать их, защищать медработников». Однако, как подчеркнула Харрис, ВОЗ «не может предсказать, как всё будет в той или иной стране».

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин сообщил, что пик коронавируса в стране еще не пройден. По его мнению, нужны «экстраординарные меры» для борьбы с заболеванием. Ранее инфекционисты и вирусологи прогнозировали, что пандемия коронавируса в России может достигнуть пика в конце апреля – начале мая.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 21102 случая коронавирусной инфекции. Из них в Москве – 13002. С начала эпидемии в стране от последствий заболевания скончались 170 человек.

Всего в мире, согласно данным Университета Джонса Хопкинса (США), количество подтвержденных заражений превысило 1,93 млн, умерли более 120,8 тыс. человек.

Женева, Наталья Аникина

Женева. Другие новости 14.04.20

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