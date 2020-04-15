Самодельный антисептик может стать роковой ошибкой

Антисептик, приготовленный в домашних условиях, не поможет в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил врач-фармаколог поликлиники №1 управделами президента Игорь Федоров.

По его словам, дома практически невозможно создать нужную композицию из спирта. «Нам ВОЗ говорит, что только спирт в содержании более 62% сможет убить вирус, все остальное не сможет», – цитирует Федорова РИА «Новости».

Неправильно приготовленный антисептик не принесет пользы, но человек будет думать, что он обработал руки, это и станет роковой ошибкой. Врач подчеркнул, что необходимо купить любое антисептическое средство на основе спирта, которое гарантированно убивает вирус в течение считанных минут.

Что касается неспиртосодержащих антисептиков, по мнению Федорова, против коронавируса они бесполезны, а действуют лишь против некоторых бактерий.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.04.20

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