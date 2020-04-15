Показатель достаточно высокий: назван процент бессимптомных переносчиков коронавируса в РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ряде российских регионов количество пациентов с бессимптомным течением коронавирусной инфекции достигает 50%. В пример она привела Московскую область, где этот показатель составляет 52%.

По словам Поповой, если в марте бессимптомных больных COVID-19 в России было около 10%, то в настоящее время их количество находится на уровне 30%.

Руководитель ведомства связала значительный рост числа заболевших без признаков коронавирусной инфекции с тем, что больше людей тестируют на коронавирус. Об этом она сообщила в эфире Первого канала.

Как известно, бессимптомные носители коронавируса могут заразить других людей, и это, по словам инфекционистов, является большой проблемой.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что у некоторых бессимптомных переносчиков заболевание развивается «очень быстро». Проходит короткий промежуток времени с момента, когда у пациента появляется легкий кашель и насморк, до помещения в реанимационное отделение и подключения к аппарату ИВЛ, отметила она в эфире телеканала «Россия 24».

По состоянию на 14 апреля коронавирус в России выявлен у 21,1 тыс. человек, выздоровели почти 1700 пациентов, скончались – 170 заболевших. В стране проведено более 1,5 миллиона тестов.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 15.04.20

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