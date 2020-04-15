В России более 3 тысяч новых случаев COVID-19, число заболевших превысило 24 тысячи

В России суточный прирост выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа впервые превысил 3 тысячи. За истекшие сутки заболевание COVID-19 подтверждено у еще 3388 человек в 65 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигло 24490 человек. Впервые диагнозы поставлены в Чукотском и Ненецком автономных округах. Единственным регионом в России, куда еще не добралась инфекция, осталась Республика Алтай.

За сутки скончались 28 человек. Всего с начала эпидемии погибли 198 пациентов, из них 106 – в Москве. Больше всего смертей за сутки зарегистрировано в российской столице – 11. В Дагестане скончались трое больных, в Подмосковье, Башкирии, Калмыкии, Псковской области умерли по два пациента. По одной жертве в Петербурге, Бурятии, Пензенской, Тюменской, Белгородской и Астраханской областях.

В стране за сутки выздоровели 292 человека, за весь период – 1986.

Больше всего новых случаев инфицирования зарегистрировано в Москве – 1774. Всего в столице выявлено 14776 больных COVID-19.

На втором месте Московская область – 272 случая (всего 2587 заболевших). На третьем Мурманская область – 137 зараженных (всего 265).

Кроме того, значительный суточный прирост по заболевшим зафиксирован в Санкт-Петербурге – 130 случаев (всего 929), в Ленинградской области – 108 человек (всего 298), в Республике Коми – 97 человек (всего 402), а также в Ингушетии, Смоленской и Нижегородской областях – соответственно 56, 51 и 47 инфицированных.

В мире, по информации американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчет на основе официальных данных всех стран, количество заболевших коронавирусом вплотную приблизилось к 2 млн человек. На момент публикации материала число инфицированных по всему миру составляет 1 982 939 человек в 185 странах. Скончались более 126,8 тыс. человек, выздоровели около полумиллиона пациентов.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 15.04.20

«Условия для массового заражения»: пропускная система в Москве спровоцировала транспортный коллапс (ФОТО). / В Уганде задержали двух граждан России. / Исполнение положений «закона Яровой» предложили отложить. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»