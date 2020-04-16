Перечислены опасные последствия COVID-19 для вылечившихся

У людей, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, впоследствии возникают серьезные проблемы с дыхательной системой и ухудшается работа мозга. Об этом сообщила профессор Школы системной биологии американского Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По словам специалиста, у многих переболевших отмечается заметное уменьшение объема легких, а также неврологические симптомы. В результате пожилые люди страдают одышкой, когда поднимаются по лестнице, а «молодые люди марафон не могут больше бегать», рассказала Баранова (цитата по РИА «Новости»).

Кроме того, у перенесших COVID-2019 наблюдалось нейровоспаление – пожилые пациенты после выписки из больницу жаловались на дезориентацию,туман в голове и спутанность сознания.

Как долго будут сохраняться такие опасные последствия у вылечившихся, пока непонятно, сказала биолог. Для получения точных данных необходимо продолжить наблюдение за такими пациентами, отметила исследователь.

В России на 15 апреля зафиксировано почти 24,5 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа, скончались 198 пациентов, вылечились – около 1990.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 16.04.20

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