Трамп анонсировал отмену режима ЧС на фоне 671 тыс. заражений Covid-19

Президент США Дональд Трамп объявил, что 29 штатов (из 50) скоро смогут постепенно снять ограничения, введенные на фоне распространения коронавирусной инфекции нового типа Covid-19.

«Нью-Йорк и Нью-Джерси переживают трудные времена, но у них тоже будет хорошо. Они не будут в числе первых штатов, там это (отмена карантинных мер – прим. ред) случится позже», – декламировал Трамп.

На сегодняшний день США прочно удерживают лидерство по числу инфицированных Covid-19. По данным американского Университета Джона Хопкинса, на момент публикации данной заметки в США насчитывалось более 671 тыс. лабораторно подтвержденных случаев заражения Covid-19. Свыше 33 тыс. пациентов умерли, излечились более 56 тыс. человек. Всего в США было сделано более 3 млн 420 тыс. тестов на Covid-19.

На втором месте по числу заболевших Covid-19 находится Испания с почти 185 тыс. заболевших, на третьей строке антирейтнга остается Италия. В этой стране коронавирусом заразились без малого 169 тыс. человек.

Напомним, что декларация о масштабном бедствии была объявлена во всех 50 штатах 11 апреля. Последним стал штат Вайоминг. По словам заместителя пресс-секретаря президента США Джада Дира, это первый случай, когда президент объявил о крупном бедствии сразу во всех 50 штатах.

Как писал «Новый День», декларация открывает федеральное финансирование для государственных и местных органов власти, а также помогает правительствам штатов координировать свои действия с федеральными учреждениями.

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