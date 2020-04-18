В Башкирии 7 сотрудников карантинной больницы самовольно ушли домой

В Уфе Кировский районный суд вернул на принудительный карантин семерых сотрудников республиканской клинической больницы. Они нарушили режим и ушли домой.

Как сообщает «Российская газета», 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию клинической больницы имени Куватова, являющеейся очагом распространения коронавируса. Они не выдержали обязательный 14-дневный срок медицинского наблюдения, обследование их на Covid-19 также было проведено не в полном объеме.

Ответчики представили суду свои возражения, ссылаясь на то, что их официально отпустили из больницы на домашнюю самоизоляцию. Однако суд учел доводы лишь одного человека. Остальных шестерых медиков решено принудительно поместить под медицинское наблюдение до 20 апреля, сообщили в пресс-службе Кировского районного суда.

Напомним, что крупнейшая больница Башкирии закрылась на карантин 6 апреля, после того, как в ней скончалась 80-летняяпациентка с Сovid-19. В здании остались не менее 110 человек, включая 600 пациентов и 500 медиков. Ещё более полутора тысяч человек попали на домашнюю самоизоляцию. Первичное тестирование подтвердило у 170 человек наличие коронавируса нового типа.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 18 апреля в Башкирии зарегистрировано 252 больных, 14 человек выздоровело, 8 скончались.

Уфа, Елена Васильева

Уфа. Другие новости 18.04.20

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