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Вторник, 19 мая 2020, 10:57 мск

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В Башкирии уволилась главврач ставшей очагом коронавируса больницы

Главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова Эльза Сыртланова покинула свой пост. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии.

В минздраве уточнили, что Сыртланова уволилась по собственному желанию. Она перейдет на пост главного врача в уфимской поликлинике №38. Ее место в РКБ займет главврач клиники БГМУ Шамиль Булатов.

6 апреля РКБ имени Куватова закрыли на карантин после того, как в больнице от нарушения мозгового кровообращения умерла 80-летняя пациентка с коронавирусом. В здании остались не менее 1100 человек – 600 пациентов и 500 медиков. Еще более 1,6 тысячи сотрудников больницы находились дома на самоизоляции. Первичное тестирование подтвердило у 170 человек наличие коронавируса нового типа.

17 апреля появилась петиция с требованием уволить Эльзу Сыртланову с поста главврача РКБ. На данный момент ее подписали более 16 тысяч человек.

Уфа, Зоя Осколкова

Уфа. Другие новости 19.05.20

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