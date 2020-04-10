Коронавирус предварительно выявлен у 170 врачей и пациентов больницы в Уфе

Коронавирусная инфекция предварительно определена у 170 врачей и пациентов Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе. Об этом сообщил глава минздрава Башкирии Максим Забелин.

Крупнейшее в регионе медучреждение было закрыто на карантин 6 апреля после того, как в больнице от нарушения мозгового кровообращения умерла 80-летняя пациентка с коронавирусом. В здании остались не менее 1100 человек – 600 пациентов и 500 медиков. Еще более 1,6 тыс. сотрудников больницы находятся дома на самоизоляции, сообщает «Интерфакс». Проводится эпидемиологическое расследование.

По словам Забелина, первичное тестирование не выявило коронавирусную инфекцию у большинства пациентов и медиков. Однако у 170 человек предварительно подтвержден положительный результат на COVID-19, отметил он, добавив, что будет проведена «повторная проверка для подтверждения или опровержения результатов» (цитата по РИА «Новости»).

Министр также сообщил, что случаи заражения не выявлены лишь в корпусе акушерства и гинекологии. Пациентки роддома сегодня будут выписаны, а помещения продезинфицируют и закроют вплоть до окончания карантин, уточнил он.

В Башкирии на сегодняшний день зафиксировано 40 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 6 пациентов.

Уфа, Наталья Петрова

Уфа. Другие новости 10.04.20

«Дооптимизировали»: мэрия Москвы признала, что скорые и больницы работают на пределе. / Александр Вучич: Режим ЧП в Сербии может быть отменен до конца апреля. / Китай перестал считать собак съедобными. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»