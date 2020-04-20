«Мы столкнулись с чем-то непонятным и страшным», – инфекционист рассказал о коварстве коронавируса

Коронавирус нового типа, вызывающий острое респираторное заболевание COVID-19, не укладывается в каноны классической эпидемиологии. О странности течения инфекции рассказал завкафедрой инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА, врач-инфекционист Владимир Никифоров в эфире телеканала «Россия 1».

По словам медика, патогенез новой коронавирусной инфекции отличается от классической ОРВИ. Так, зарегистрированы случаи, когда «по картине компьютерной томографии больной должен быть как минимум в реанимации», а пациент продолжительное время чувствует себя нормально, рассказал он. Однако впоследствии самочувствие резко ухудшается. «Идет обвал катастрофический», – отметил Никифиров. Это свидетельствует о коварстве новой инфекции. По словам инфекциониста, врачи пока не могут объяснить несоответствие изменений в легких и самочувствия больного.

Кроме того, указал специалист, раньше пневмония хорошо фиксировалась на рентгеновском снимке, но при коронавирусной инфекции воспаления легких не видно – ее может выявить только компьютерная томография.

«Мы столкнулись с чем-то новым», – констатировал медик. «Я бы не сказал, что это страшное, но все непонятное – все страшно», – резюмировал он.

Согласно последним официальным данным, в России зарегистрировано почти 43 тыс. случаев заболевания COVID-19, больше половины из них – в Москве (24,3 тыс. больных). С начала пандемии от последствия коронавируса скончался 361 человек, из них 204 – в Москве. Выздоровели почти 3,3 тыс. пациентов.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.04.20

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