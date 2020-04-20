Эпидемиолог Минздрава заявил о недопустимости отмены режима самоизоляции после пика пандемии

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ академик Николай Брико заявил, что наступившая неделя должна показать, наступил ли перелом в ситуации с эпидемией коронавируса нового типа в России. Однако даже если показатель заболеваемости пойдет на спад, режим самоизоляции и социальное дистанцирование отменяться не должны, полагает медик.

По мнению специалиста, меры по изоляции и дистанцирование необходимо продлить, если даже «текущая неделя порадует» (падением заболеваемости коронавирусом – прим. ред.), передает «Интерфакс». Брико отметил, что сегодня зарегистрировано новых случаев заражения значительно меньше, чем сутками ранее.

Согласно последним официальным данным, в России количество больных COVID-10 достигло 47 121, скончались 405 пациентов, выздоровели 3446.

Президент РФ Владимир Путин на совещании по эпидемиологической ситуации в понедельник заявил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России еще впереди. «Теперь нам нужно сделать всё, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений», – отметил глава государства. Путин также заявил, что пока властям удается решать задачи первого этапа борьбы с эпидемией, направленного на замедление распространения коронавируса. «К концу этой, началу следующей недели будет полностью развернут дополнительный фонд специализированных медицинских коек во всех регионах», – сообщил он.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев высказал мнение, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России придется на июнь-июль, затем эпидемия пойдет на спад. В свою очередь Брико прогнозировал, что активность коронавируса снизится с потеплением, но, вероятнее всего, заболевание будет иметь сезонный характер и полностью не исчезнет. Он ожидает, что в Москве перелом в ситуации с эпидемией наступит в конце апреля – начале мая. В регионах ситуация изменится позже, поскольку там эпидемический процесс запаздывает на две недели, отмечал Брико.

Напомним, в целях для борьбы с коронавирусом президент РФ объявил апрель нерабочим. В почти во всех регионах введен режим самоизоляции для всех граждан.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.04.20

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