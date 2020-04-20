Голикова предупредила о резком росте заболеваемости COVID-19 в регионах

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предупредила о существенном росте темпов заражения коронавирусной инфекцией в регионах в ближайшие две – три недели. Об этом она заявила на онлайн-совещании по эпидемиологической обстановке в стране, которое в понедельник провел президент России.

Голикова подчеркнула, что российские регионы должны своевременно реагировать на распространение COVID-19, «четко выявлять контактные группы и очаговые заболевания», поскольку «темпы развития ситуации (с заражением коронавирусом – прим. ред.) могут на протяжении 2-3 недель оказываться достаточно высокими».

В связи с этим она отметила, что за последние сутки прирост числа инфицированных по Москве составил 8,3%, тогда как аналогичный показатель по регионам (без столицы и Подмосковья) составил 12%.

Голикова при этом указала, что процентный рост числа заболевших COVID-19 в 54 регионах выше, чем в среднем по стране, и в ряде регионов «рост достаточно существенный». Развитие ситуации с заболеваемостью по разным регионам также разное, отметила она. По словам вице-премьера, достаточно серьезные очаги зарегистрированы в Коми, Якутии и Мурманской области.

Всего в России, уточнила Голикова, зафиксировано 285 очагов коронавирусной инфекции, среди них есть стационарные учреждения социального обсулживания, но основная часть приходится на медицинские организации.

Вице-премьер также указала, что распространениеCOVID-19 в стране носит местный характер, добавила она. Средний возраст заболевших женщин составляет 47,9 года, мужчин – 44,7 года. Доля детей до 17 лет достигает 7,6%, пожилых людей старше 65 лет – 15,5%, уточнила Голикова.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на этом же совещании, что России еще только предстоит пройти пик заболеваемости коронавирусом нового типа. Он подчеркнул, что сейчас нужно «сделать всё», чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений».

По последним официальным данным, общее число зараженных коронавирусом в РФ достигло 47121 человека, из них 405 скончались, 3446 – выздоровели. В Москве зарегистрировано самое большое число заболевших в стране – 26350.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.04.20

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