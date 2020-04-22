Голод грозит 1/7 жителей Земли

Голод «библейского масштаба» может грозить человечеству уже через несколько месяцев, если не принять соответствующие меры.
Об этом заявил директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли в ходе заседания Совета Безопасности, которое состоялось в телеформате.
Об этом заявил директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли в ходе заседания Совета Безопасности, которое состоялось в телеформате. «Карантин и последовавшая за ним рецессия – причины массового падения доходов, особенно у бедных работников. Снизился уровень снабжения продовольствием таких стран, как Гаити, Непал, Сомали. Падение туризма станет катастрофой для экономики Эфиопии, доходы сектора составляют примерно 47 процентов от всего объёма экспорта», – сообщил Дэвид Бизли.
По подсчетам экспертов, уже сегодня каждый день свыше 800 млн человек засыпают хронически голодными. Для еще 135 млн критический уровень голода – обстоятельства уже завтрашнего дня, к ним могут прибавиться еще не менее 130 млн человек.
Таким образом, угроза голода вполне реальна для более, чем одного млрд человек.
К списку стран, находящихся в группе голодающих, может добавиться еще 30 государств, отмечает «Евроньюс»
Москва, Елена Васильева
Москва. Другие новости 22.04.20
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