Ряду стран грозит голод из-за пандемии коронавируса

Благотворители предупредили об угрозе голода в ряде стран. Гуманитарный кризис усугубился из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в докладе группы из 14 благотворительных организаций Disasters Emergency Committee (DEC).

На грани голода находятся Йемен, Южный Судан, Афганистан и Демократическая Республика Конго, передает «Интерфакс». Гуманитарный кризис также грозит Сирии, Сомали и этнической группе рохинджа в лагерях для беженцев в Бангладеш.

Бедные в мире стали еще беднее в результате экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. «Без продолжения поддержки многие люди погибнут, не только от самого Covid-19, но от экономических последствий вируса», – отметил гендиректор DEC Салех Сайед.

Только Йемену необходимо 3,85 млрд долларов для предотвращения масштабного голода. По последним данным ООН, около половины населения страны – более 16 млн человек – столкнутся с голодом в этом году.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 01.03.21

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