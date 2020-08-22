Еще одна сторона пандемии: цена спасения мира от «библейского голода» существенно возросла

Из-за пандемии коронавируса на Земле может развиться голод «библейских масштабов». Об этом в очередной раз заявил глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли.

«Все данные, которые у нас есть, включая прогноз ВПП о росте на 80% числа людей, испытывающих недостаток в продовольствии, – со 140 млн до пандемии до 270 млн уже до конца этого года, – указывают на настоящую катастрофу, – цитирует Бисли ТАСС. – Мы оказались перед риском голода библейских масштабов».

По словам главы ВВП, число голодающих в мире и так уже находится на заоблачном уровне, и если не начать действовать немедленно, количество оказавшихся на грани голодной смерти в Южной Африке возрастет почти в 2 раза, в Восточной и Центральной Азии – в 1,5 раза, а в Латинской Америке – более чем в 2,5 раза.

«Цена бездействия будет невероятно высокой, нам следует действовать быстро и мудро, соблюдая баланс между немедленной экстренной помощью и восстановлением, рассчитанным на долгосрочную перспективу», – заявил Бисли, отметив, что для предотвращения глобальной гуманитарной катастрофы ВВП понадобится не мене 5 млрд долларов.

Отметим, что Бисли уже заявлял о грядущем «библейском голоде» – в апреле текущего года. Тогда он призывал инвестировать в развитие логистической сети ВПП 350 млн долларов США.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 22.08.20

Лихтенштейн требует у Чехии территорию, в 12 раз превышающую площадь княжества. / В Белоруссии заблокировали десятки интернет-ресурсов, включая сайты российских СМИ. / Мужчина отравился до галлюцинаций кабачком с собственного огорода. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»