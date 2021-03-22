Миру грозит глобальный дефицит воды к 2030 году

К 2030 году дефицит водных ресурсов в мире достигнет 40%. Об этом говорится в докладе ЮНЕСКО, опубликованном на сайте организации.

По данным ЮНЕСКО, в настоящее время более 2 млрд человек не имеют прямого доступа к воде. Мировой кризис, вызванный пандемией коронавируса, продемонстрировал очевидную проблему обеспечения населения этим ресурсом. Таким образом, другие не менее важные проблемы общемирового характера только усугубляют ситуацию.

«Вода – это наш самый ценный ресурс, «голубое золото», к которому более 2 млрд человек не имеют прямого доступа. Она не только необходима для выживания, но и играет санитарную, социальную и культурную роли в человеческих обществах», – заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле.

Авторы доклада считают, что в современном мире прилагается недостаточно усилий для сохранения водных ресурсов. Организация предлагает разработать специальную модель, которая смогла бы учесть как рыночную стоимость, так и потенциальную выгоду от распространения запасов воды.

Ранее продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН заявила, что последствия природных катаклизмов, изменения климата, проблемы в сельском хозяйстве и другие негативные факторы на фоне пандемии коронавирусной инфекции грозят беспрецедентным голодом на Земле.

Париж, Зоя Осколкова

Париж. Другие новости 22.03.21

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