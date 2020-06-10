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Среда, 10 июня 2020, 09:48 мск

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В ООН предупредили о риске возникновения глобального дефицита продуктов

Мир может столкнуться с глобальной нехваткой продуктов из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа, заявил генсекретарь ООН Антониу Гутерриш. «Становится очевидным, что, если не будут предприняты немедленные действия, может разразиться глобальная продовольственная чрезвычайная ситуация, которая может иметь долгосрочные последствия для сотен миллионов детей и взрослых», – сказал Гутерриш.

Он отметил, что уже сегодня нехватку в продуктах питания испытывают порядка 820 млн человек во всем мире. «Наши системы поставок продуктов страдают и пандемия Covid-19 ухудшает положение вещей», – посетовал Гутерриш. В связи со складывающейся ситуацией ООН рекомендует странам признать систему питания населения в качестве важнейшей и защитить работников данной отрасли. Кроме того, организация рекомендовала поддерживать производство продуктов, работу транспорта и местных рынков, чтобы гарантировать бесперебойные поставки еды.

В ООН также призвали организовать меры социальной поддержки детей, беременных и кормящих женщин, а также граждан старшего поколения, чтобы они имели доступ к продуктам питания, передает РБК.

Как писал «Новый День», в конце апреля директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли в ходе заседания Совета Безопасности заявил, что человечеству уже через несколько месяцев будет угрожать голод «библейского масштаба», если не принять соответствующие меры.

«Карантин и последовавшая за ним рецессия – причины массового падения доходов, особенно у бедных работников. Снизился уровень снабжения продовольствием таких стран, как Гаити, Непал, Сомали. Падение туризма станет катастрофой для экономики Эфиопии, доходы сектора составляют примерно 47% от всего объёма экспорта», – сообщил Дэвид Бизли.

Согласно апрельским прогнозам ООН, угроза голода вполне реальна для более, чем 1 млрд человек, а к списку голодающих стран может добавиться еще 30 государств.

Нью-Йорк, Иван Гридин

Нью-Йорк. Другие новости 10.06.20

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