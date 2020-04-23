Рост заражений коронавирусом в России замедлился: за сутки выявлено меньше 5000 заболевших

В России за истекшие сутки выявлено 4774 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией в 81 регионе, информирует столичный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19. Накануне прирост по зараженным составил 5236 человек, днем ранее было зафиксировано 5642 случаев заболевания. Таким образом, рост числа заразившихся коронавирусом замедлился. Среди новых инфицированных почти у половины (47,8%) не отмечались симптомы болезни. Всего с начала эпидемии в России зарегистрировано 62 773 заболевших в 85 регионах.

За сутки зафиксировано 42 летальных исхода – 27 пациентов скончались в Москве, по трое – в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Красноярском краях, по одному – в Брянской, Нижегородской, Тульской, Ярославской областях, Пермском крае и Ингушетии. Общее число жертв COVID-19 в стране достигло 555 человек. Выздоровел 4 891 человек, из них за последние сутки – 471.

Большинство новых заболевших коронавирусной инфекциейв Москве – 1959 (всего 33 940). Накануне в столице было зафиксировано 2548 новых случаев заражения. Больше всего новых инфицированных, кроме Москвы, зарегистрировано в Подмосковье – 688 (всего 7278), Санкт-Петербурге – 191 (2458), Мурманской области – 97 (603), Ямало-Ненецкий автономном округе – 94 (243) и Нижегородской области – 73 (1002).

Отметим, что Россия входит в первую десятку стран по заболеваемости коронавирусом. Всего в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, подтверждено свыше 2,6 млн случаев инфицирования коронавирусом, умерли почти 183,5 тыс. человек.

Больше всего зараженных выявлено в США – более 842 тыс. (умерли почти 46,7 тыс.), Испании – свыше 208,3 тыс. (скончались почти 21,7 тыс.), Италии – 187,3 тыс. (свыше 25 тыс. умерших), Франции – 157,1 тыс. (21,3 тыс. жертв), Германии – свыше 150,6 тыс. (4,8 тыс. летальных случаев) и Великобритании – 134,6 тыс. (более 18,1 тыс. умерших).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 23.04.20

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