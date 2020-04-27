Более 87 тысяч зараженных: Россия опередила Китай по числу выявленных случаев COVID-19

В России за последние сутки выявлено 6198 новых случаев заражения коронавирусом нового типа в 84 регионах. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19. Почти у половины новых заболевших (43,4%) инфекция протекает бессимптомно. Накануне прирост пациентов с коронавирусом составил 6361 человек. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 87147 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах.

За сутки скончались 50 заболевших (всего – 794). Выздоровело за день 579 человек (всего – 7346).

По-прежнему большинство новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве – 2871. С начала пандемии заболевание выявлено у 45351 жителя российской столицы. Помимо Москвы, самое большое число новых случаев заражения выявлено в Подмосковье (648), Нижегородской области (207), Дагестане (167), Санкт-Петербурге (161), Рязанской области и на Камчатке – по 85.

Стоит отметить, что по количеству выявленных заболевших коронавирусом Россия вышла на девятое место в мире, обогнав Китай (82830 случаев заражения), где впервые была зарегистрирована вспышка COVID-19 в декабре прошлого года.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.04.20

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