В России число заболевших коронавирусом подбирается к 95 тысячам, скончались почти 900 человек

За последние сутки в России выявлено 6411 новых случаев заражения коронавирусом нового типа в 83 регионах, сообщает оперштаб. У 40,7% заболевших не было никаких клинических проявлений COVID-19. Накануне суточный прирост зараженных составил 6198 человек. Общее число инфицированных в России достигло 93 558. По количеству зараженных Россия поднялась на восьмое место среди всех стран мира, обогнав Иран, где коронавирус выявлен у 91 472 человек. Таковы данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Большинство новых заболевших зафиксировано в Москве – 3075 (всего 48 428 зараженных), в Московской области – 523 (всего 10 231), в Санкт-Петербурге – 198 (всего 3436), Дагестане – 153, Северной Осетии – 148 и Рязанской области – 101.

За сутки в России от последствий коронавирусной инфекции скончались 72 человека, общее число жертв достигло 867. Вылечились 1110 человек, всего – 8456.

Что касается ситуации с заболеваемостью COVID-19 в мире, печальное лидерство по числу зараженных продолжают удерживать США – почти 988,5 тыс. инфицированных и 56 253 умерших. На втором месте – Испания, где коронавирусом заразились почти 230 тыс. человек, умерли более 23,5 тыс. пациентов. На третьей строчке антирейтинга – Италия (более 199,4 тыс. заболевших и 23,3 тыс. умерших). Всего в мире выявлено более 3 млн случаев инфицирования коронавирусом, скончались более 211,2 тыс. человек, выздоровели более 894 тыс. пациентов.

Москва, Наталья Петрова

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