В России суточная смертность от COVID-19 впервые превысила 100 человек, общее число зараженных – почти 100 тысяч

За последние сутки в России подтвержден 5841 новый случай заражения новой коронавирусной инфекцией в 82 регионах, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением COVID-19. Общее число заразившихся в стране достигло 99 399 человек. Заболевшие выявлены во всех 85 регионах.

Суточная смертность впервые превысила 100 человек. В частности, зарегистрировано 108 смертельных исходов. Всего с начала пандемии в РФ от последствий коронавирусной инфекции умерли 972 человека.

За сутки полностью выздоровели 1830 человек – это рекордный показатель с начала эпидемии, всего излечились от COVID-19 10 286 пациентов.

Больше всего новых случаев заражения коронавирусом вновь выявлено в Москве – 2220 (всего с начала эпидемии 50 646), Подмосковье – 686 (10 917), Санкт-Петербурге – 290 (3726), Нижегородской области – 131 (1794) и Северной Осетии – 121 (670).

По информации Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением из-за подозрения на инфицирование коронавирусом остаются 199 834 человека.

В мире зарегистрировано более 3,1 млн случаев COVID-19, количество смертей превысило 217,2 тыс., свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса (США). Лидером по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом остаются США – более 1 млн заболевших. На втором месте Испания – 232,1 тыс., на третьем – Италия (201,5 тыс.), на четвертом – Франция (более 169 тыс.). Пятерку замыкает Британия – 162,3 тысячи. Россия остается на восьмой строчке.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.04.20

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