В Минздраве пояснили, когда лечить COVID-19 не нужно

Лечение не требуется пациентам, у которых коронавирусная инфекция COVID-19 протекает бессимптомно. Об этом говорится в пояснениях Минздрава РФ, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф.

«Если коронавирус протекает бессимптомно, то терапия не требуется», – заявило министерство. При этом в ведомстве отметили об обязательном соблюдении режима самоизоляции и карантинных мер такими пациентами.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что у почти половины заболевших коронавирусом россиян фекция протекает без каких-либо симптомов.

В России, по последним официальным данным, зарегистрировано 99 399 случаев заражения COVID-19, скончались 972 человека, выздоровели 10 286 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.04.20

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