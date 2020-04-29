В Минздраве РФ рассказали о смертности больных с COVID-19 на ИВЛ

В России умирают более половины больных COVID-19, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщил на пресс-конференции главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ, завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета Сергей Авдеев.

По его словам, в США смертность пациентов с коронавирусом на ИВЛ составляет 88% – «это страшная цифра» (цитата по ТАСС). В России данный показатель чуть больше 50%, уточнил медик.

В России, по данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, выявлено почти 99,4 тыс. случаев заражения, умерли 972 пациента, полностью излечились от COVID-19 почти 10,3 тыс. человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.04.20

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