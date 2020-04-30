В России более 7000 новых случаев коронавируса, заболевших уже больше 100 000

В России за последние сутки зафиксировано 7099 новых случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19. Это самый большой показатель за весь период. Днем ранее суточный прирост составил 5841 человек. Почти 40% новых заболевших не имели симптомов новой коронавирусной инфекции. Всего в стране с начала пандемии коронавирус выявлен у 106 498 человек. По сравнению с прошлым днем число подтвержденных случаев заболевания выросло на 7,1%.

Больше всего новых случаев заражения зарегистрировано традиционно в Москве – 3093 (всего 53 739 заболевших), в Московской области – 793 (всего 11 710), в Санкт-Петербурге – 336 (всего 4 062), в Дагестане – 158 (1389), Нижегородской области – 150 (1944), Брянской области – 118, Калужской области – 113 и Мурманской области – 101.

За сутки от COVID-19 болезни скончался 101 человек, 65 из них – в Москве. Таким образом, общее количество умерших достигло 1073.

Выздоровели за последний день 333 заболевших. Всего врачи вылечили 11 619 пациентов.

По информации Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются более 208,2 тыс. человек. За последние сутки проведено 194,5 тыс. тестов на коронавирус, всего сделано свыше 3,49 млн лабораторных исследований.

Всего в мире, согласно данным Университета Джонса Хопкинса (США), зафиксировано почти 3,2 млн случаев заболевания COVID-19, умерли 227,7 тыс. человек, выздоровели более 1 млн пациентов.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.04.20

Фонд святой Екатерины продолжает раздачу гуманитарных наборов многодетным. / Число новых подтвержденных случаев Covid-19 на Среднем Урале снизилось. / Власти шведского Лунда решили распугивать горожан помётом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»