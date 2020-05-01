У россиян коронавирус проявляет себя ещё и сыпью на руках и животе

В России у некоторых больных Covid-19 появились новые симптомы. Как рассказал во время онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом главный врач Коммунарки Денис Проценко, у десяти процентов больных появляются высыпания на коже. Они фиксируются в области кистей и живота.

«У десяти процентов пациентов с COVID-19 мы видим кожные проявления, о которых не много писалось. И о гораздо меньшем проценте писали наши китайские коллеги», – цитирует Проценко РИА «Новости».

По словам Проценко, с такими же симптомами столкнулись британские врачи. Кроме того, сообщалось что в Европе фиксировали не только высыпания, но и другие проявления болезни на коже. К примеру, речь шла о кровоподтеках на ногах у некоторых инфицированных. Это были мелкие подкожные кровоизлияния, природа которых пока не объяснена.

Напомним, что в России на сегодня диагностировано 114 431 случай коронавируса, 1169 человек умерли.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 01.05.20

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