Ученые обнаружили новый необычный симптом Covid-19

Одним из первых симптомов заражения коронавирусом может быть воспаление слизистой оболочки глаза – конъюнктивит. Такой вывод сделали ученые из Канады после изучения случая заболевания Covid-19, выявленного у 29-летней пациентки.

Женщина в марте этого года попала в больницу с покраснением глаз. Медики диагностировали у пациентки конъюнктивит. Однако назначенное лечение не помогало.

Позже выяснилось, что женщина перед болезнью ездила в одну из азитских стран. У нее взяли анализ на коронавирус, тест дал положительный результат, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Канадского офтальмологического общества. При этом у заболевшей высокой температуры и кашля, поэтому медики первоначально не заподозрили у нее Covid-19.

Врачи изменили схему лечения, вскоре пациентка выздоровела. Болезнь женщина перенесла без осложнений.

Ранее сообщалось, что у 10% больных коронавирусной инфекций в России появляются высыпания на коже в области кистей и живота. О таких проявлениях Covid-19 ранее информировали британские и испанские врачи. В Европе при этом фиксировали не только высыпания, но и другие проявления болезни на коже. Речь шла о кровоподтеках на ногах у некоторых зараженных.

Оттава, Наталья Петрова

Оттава. Другие новости 19.06.20

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