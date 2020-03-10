Медики заявили о нетипичных симптомах коронавируса

Сингапурские медики выявили новые симптомы коронавирусной инфекции Covid-19, пишет журнал Lancet. Они заявили, что у ряда пациентов изначально была диагностирована лихорадка денге, так как от них поступали жалобы на повышенную температуру и зудящую сыпь. Примечательно, что обычные для коронавирусной инфекции нового типа симптомы у них вовсе отсутствовали.

После того как специфическое лечение от денге не заимело успеха, у пациентов появилось затрудненное дыхание, в связи с чем их анализы направили на тестирование на коронавирус. Анализы были положительными. В связи с этим сингапурские специалисты призвали коллег к более тщательной диагностике, так как от этого зависят не только жизни заболевших, но и тех, кто с ними контактировал.

Сегодня коронавирусная инфекция нового типа выявлена у более, чем 114,5 тыс. человек по всему миру. Излечиться удалось чуть более, чем 64 тыс. человек. Умерло от осложнений, вызванных новым вирусом чуть более 4 тыс. пациентов.

Сингапур, Иван Гридин

Сингапур. Другие новости 10.03.20

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