ВОЗ: бессимптомные пациенты с Covid-19 не способствуют распространению вируса

Заражение коронавирусом нового типа от пациента с бессимптомным течением заболевания происходит очень редко. Такое заявление сделала глава подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по новым болезням Мария Ван Керхове, выступая на брифинге в штаб-квартире отделения ООН в Женеве в понедельник. По словам медика, действия правительств должны быть направлены на выявление и изоляцию больных Covid-19 с симптомами, а также на отслеживание всех лиц, которые контактировали с ними.

Таким образом, официальные представители ВОЗ поставили под сомнение опасения некоторых ученых по поводу того, что новую коронавирусную инфекцию будет трудно сдержать из-за бессимптомных больных Covid-19, передает телеканал NBC2 News.

Мария Ван Керхове отметила, что у некоторых пациентов, в первую очередь у молодых и здоровых людей, вообще не развиваются симптомы заражения коронавирусом или наблюдаются только легкие симптомы.

«Судя по имеющимся у нас данным, очень редко случается, чтобы бессимптомный человек действительно передал вирус другому человеку», – заявила представитель ВОЗ. «У нас есть ряд отчетов из стран, которые занимаются очень детальным отслеживанием контактов, – отметила она. – Они следят за бессимптомными случаями. Они следят за контактами. И они не находят вторичной передачи дальше. Это очень редкий случай»

Отметим, ранее специалисты заявляли, что новый коронавирус может передаваться, даже если у инфицированного нет никаких симптомов. Теперь в ВОЗ говорят об обратном.

В то же время эксперт признала, что некоторые исследования свидетельствуют о передаче вируса во время бессимптомного течения болезни или же до появления клиники заболевания – такие случаи зафиксированы в домах престарелых и в домашних условиях.

Женева, Наталья Петрова

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