Ученые обнаружили новые симптомы коронавируса

Ученые выявили еще одно действие коронавируса: инфекция может сопровождаться признаками острого панкреатита. В этом случае при анализе состояния пациента с воспалением поджелудочной железы ряд параметров указывает именно на наличие COVID-19.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исследования проводились в Ливерпульском панкреатическом отделении, расположенном в Королевской университетской больнице Ливерпуля. Это крупнейший центр в Великобритании, специализирующийся на лечении пациентов с раком поджелудочной железы, острым панкреатитом, хроническим панкреатитом , кистозными поражениями поджелудочной железы и сложными заболеваниями желчевыводящих путей. Через отделение проходят около 2 тысяч пациентов в год, из которых порядка 300 – пациенты с острым панкреатитом.

С начала пандемии специалисты выявили у ряда пациентов с острым панкреатитом, зараженных COVID-19, ​​специфическую и необычную группа симптомов. У молодых мужчин с избыточным весом или ожирением фиксировалось высокое содержание сахара и жира в кровотоке, что нехарактерно при воспалении поджелудочной железы.

«Наше исследование выдвигает на первый план признаки острого панкреатита, которые не были выявлены до этой пандемии. Знание этих признаков позволит ставить диагноз на более ранней стадии и быстрее начинать лечение», – цитиреут MedicalXpress профессора хирургии Кристофера Халлорана.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 12.06.20

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