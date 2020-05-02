Глава Минстроя РФ и его зам госпитализированы с коронавирусом

Ещё два чиновника федерального правительства РФ проучили положительные результаты теста на Covid-19. Глава Минстроя Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков заразились и были госпитализированы, сообщает министерство в своём Телеграмме.

По словам самого Якушева, он будет лечиться под присмотром медиков в одной из московских больниц. «Остаюсь на связи», – цитирует чиновника ТАСС. Известно, что Якушева болезнь проходила бессимптомно и только КТ позволила ее увидеть в лёгких.

Исполнять обязанности главы министерства будет Никита Стасишин. Владимиру Якушеву 51 год, его зам Волков – на год младше.

Напомним, что 30 апреля с температурой 39 и положительным диагнозом на Covid-19 был госпитализирован премьер правительства РФ Михаил Мишустин.

В структурах правительства продолжается забор анализов на коронавирусную инфекцию.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 01.05.20

Пандемия коронавируса снова признана ВОЗ чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. / В Подмосковье введен «масочный» режим. / Дети до 10 лет не способны никого заразить коронавирусом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»