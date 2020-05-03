Ученые выявили связь между смертностью от Covid-19 и нехваткой витамина D

Недостаток витамина D в организме может увеличивать риск смерти от новой коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии, говорится в исследовании, опубликованном в научном издании Research Square.

Исследователи изучили соотношение среднего уровня витамина D в организме жителей 20 европейских стран со статистикой смертности от Covid-19 в этих странах. В итоге специалисты выявили обратную зависимость между содержанием витамина и смертностью от коронавируса.

В исследовании отмечается, что заметно низкий уровень витамина D был обнаружен у жителей Испании, Италии и Швейцарии – две первые страны являются одними из лидеров по смертности от коронавируса в мире. Чаще всего его нехватка наблюдается у пожилых людей, у которых болезнь во многих случаях протекает очень тяжело и приводит к летальным исходам.

Ранее австралийский эксперт в области здравоохранения доктор Рейчел Нил заявила со ссылкой на данные проведенного в Австралии иследования, что ежедневные солнечные ванны продолжительностью в 10 минут способны в значительной мере снизить риск заразиться коронавирусом нового типа. Как отметила медик, достаточный уровень витамина D, образующегося в коже под воздействием ультрафиолета, способен значительно повысить устойчивость организма к респираторным инфекциям, к которым и относится Covid-19.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 03.05.20

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