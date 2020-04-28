Австралийский медик назвала простой способ обезопаситься от Covid-19

Ежедневные солнечные ванны, продолжительностью в 10 минут способны в значительной мере снизить риск заболевания Covid-19 ,так как достаточное количество витамина D, образующегося в коже под воздействием ультрафиолета, способно значительно повысить устойчивость организма к респираторным инфекциям. Такое заявление в интервью газете The Australian сделала австралийский эксперт в области здравоохранения доктор Рейчел Нил.

Свои выводы она подкрепила данными масштабного исследования. В эксперименте участвовали 78 тыс. пациентов. Он показал, что у людей с пониженным уровнем витамина D риск развития острых респираторных заболеваний (к которым, в частности, относится и коронавирусная инфекция нового типа Covid-19), почти вдвое больше. Кроме того, люди с пониженным уровнем витамина D болеют более продолжительное время, чем те, у кого он в норме.

Доктор Нил отметила, что время пребывание на солнце должно варьироваться в зависимости от климата. В жарких странах будет достаточно и 10 минут каждый день, а в высоких широтах продолжительность приема солнечных ванн следует увеличить, отметила эксперт.

Канберра, Иван Гридин

Канберра. Другие новости 28.04.20

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