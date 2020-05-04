В России второй день подряд число новых заражений коронавирусом больше 10 тысяч

В России второй день подряд фиксируется более 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом нового типа. За последние сутки в стране выявили 10 581 заболевшего Covid-19 в 82 регионах. Половина (50,6%) пациентов не имела никаких симптомов заболевания, сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. Накануне суточная прибавка заболевших составила 10 633 человека. Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 145 268 случаев новой коронавирусной инфекции в 85 регионах (+7,9% за сутки).

За истекшие сутки скончались от последствий Covid-19 76 человек, из них 35 – в Москве. Общее количество жертв достигло 1356 человек.

За день выздоровели 1456 человек, за весь период – 18 095.

Большинство новых случаев заражения за сутки выявлено в Москве – 5795. Всего с начала пандемии в столице коронавирусная инфекция подтверждена у 74 401 человека – чуть больше половины от общего числа зараженных в России.

Еще в восьми российских регионах суточный прирост заболевших составил свыше 100 человек. Так, в Московской области выявлено 803 заразившихся Covid-19 (за все время – 14 939), Санкт-Петербурге – 317 (5 346), Мурманской области – 280 (1 974), Дагестане – 160 (1958), Нижегородской области – 157 (2852), Кабардино-Балкарии – 105 (739), Ямало-Ненецком автономном округе – 104 (712) и Брянской области – 102 (1 250).

По данным Роспотребнадзора, под меднаблюдением из-за подозрения на заражение Covid-19 остаются более 217 тыс. человек. За сутки проведено 183,7 тыс. тестов на коронавирус, всего было сделано свыше 4,3 млн исследований.

По всему миру Covid-19 заразились более 3,5 млн человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса (США). Скончались более 247,5 тыс. человек, выздоровели свыше 1,1 млн пациентов.

Лидером по количеству заболевших остаются США – 1 158 041. На втором и третьем месте – Испания и Италия (217 466 и 210 717 соответственно). Соединенные Штаты по-прежнему возглавляют антирейтинг по уровню смертности от коронавируса – более 67,6 тыс. погибших. Далее идут Италия (28 844 умерших), Великобритания (28 446) и Испания (25 264). Россия по уровню заболеваемости находится на седьмом месте.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 04.05.20

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