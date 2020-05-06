В России четвертый день подряд больше 10 тысяч новых случаев Covid-19

В России четвертый день подряд число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией превышает 10 тысяч. За последние сутки зафиксировано 10 559 новых случаев Covid-19 в 82 регионах. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом. Из новых заболевших менее половины (40,9%) не имели клинических проявлений болезни. Накануне суточная прибавка заразившихся составила 10 102 человека. Общее количество пациентов, у которых подвержден коронавирус, достигло 165 929 (+6,8%).

За сутки от Covid-19 скончались 86 человек. Большинство новых жертв – 50 – в Москве. 14 пациентов умерли в Подмосковье, 6 – в Ярославской области, 3 – в Санкт-Петербурге, по двое – в Ставропольском крае, Свердловской и Новосибирской областях. По одному пациенту скончались в Приморском крае, Дагестане, Ингушетии, Ивановской, Вологодской, Новгородской и Ростовской областях. Всего в стране с начала пандемии от коронавируса скончались 1537 человек.

За день выздоровели 1462 человека. Общее количество выписанных из больниц пациентов достигло 21 327 человек.

Большинство заболевших за сутки выявлено в Москве – 5858, всего за весь период – 85 973. Кроме столицы, наибольшее число новых случаев инфицирования зарегистрировано в Московской области (807, всего с начала пандемии 16 590), Санкт-Петербурге, (323, всего 5 884), Нижегородской области (320, всего 3298), Мурманской области (143, всего 2237) и Дагестане (109, всего 2267). В каждом из остальных регионов за сутки подтвреждено менее 100 новых случаев заражения новым коронавирусом.

По информации Роспотребнадзора, за истекшие сутки в стране проведено 173,3 тыс. тестов на Covid-19, за весь период – более 4,6 млн исследований. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение коронавирусом остаются 227 792 человека.

Стоит отметить, что Россия по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией поднялась на шестое место в мире, опередив Германию. По последним данным Института имени Роберта Коха, всего в ФРГ выявлено 164 807 случаев заражения Covid-19. В антирейтинге, судя по статистике американского Университета Джонса Хопкинса, продолжают лидировать США (более 1,2 млн заболевших), затем идут Испания (свыше 219,3 тыс. заразившихся), Италия (свыше 213 тыс.), Великобритания (более 196,2 тыс.) и Франция (почти 171 тыс.).

Всего по миру коронавирус выявлен у 3 665 912 человек, умерли более 257,3 тыс. пациентов.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 06.05.20

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