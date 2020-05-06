Ученые из США обнаружили мутацию, добавившую заразности коронавирусу

Ученые из Национальной лаборатории Лос-Аламоса в США в сотрудничестве с коллегами из Университета Дюка и британского Университета Шеффилда в ходе исследования обнаружили, что коронавирус SARS-CoV-2 приобрел мутацию, которая сделала его более заразным. Соответствующий доклад опубликован на портале препринтов biorxiv.org.

Ученые отмечают, что коронавирус с новой мутацией начал распространяться по Европе в начале февраля, а затем появился в других частях мира, в том числе в США. В итоге новый штамм к концу марта стал доминировать по всему миру, приводит данные исследования портал naked-science.ru.

Ученым удалось проанализировать несколько тысяч последовательностей генома коронавируса нового типа и выявить 14 мутаций. Они касаются изменений в S-протеине – сложной молекуле, которая позволяет SARS-CoV-2 проникать в клетки организма-хозяина. По мнению исследователей, мутация позволяет новому коронавирусу нейтрализовать антитела, тормозя иммунный ответ организма.

Ученые предупреждают: если мутации продолжатся, а заражаться будет всё легче, это потенциально снизит эффективность разрабатываемых вакцин. Более того, специалисты говорят о риске того, что вакцины против коронавируса нового типа могут оказаться бесполезными, если пандемия не ослабнет за лето.

Ранее, в начале марта китайские ученые заявили об обнаружении двух штаммов нового коронавируса. К более агрессивному относились примерно 70% изученных образцов, а остальные были связаны с менее агрессивным типом. Как установили специалисты, наиболее агрессивный и смертельный штамм распространялся на ранней стадии вспышки в китайском Ухане, где впервые появился вирус.

На сегодняшний день в мире выявлено более 3,6 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли свыше 257 тысяч человек. В России данные показатели составляют соответственно 165 929 и 1537 человек.

Москва, Наталья Петрова

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