В Сан-Франциско бездомных поселили в отели и раздают им алкоголь и наркотики

Власти Сан-Франциско приняли решение раздавать наркотики и алкоголь бездомным, которых поселили в специально отведенные отели на время пандемии коронавирусной инфекции, пишет New York Post.

Официальные власти сообщили, что алкоголь, табак или медицинскую марихуану уже получили 43 бездомных, которые сообщили о наличии у них зависимости. Это сделано для того, чтобы удержать их от выхода из отелей, что может пагубно сказаться на распространении коронавируса, сообщила пресс-секретарь городского департамента здравоохранения Дженна Лейн газете San Francisco Chronicle.

«Они оказывают Сан-Франциско большую услугу, оставаясь внутри отелей. Мы говорим: «мы делаем все, что в наших силах, чтобы помочь вам оставаться внутри и не выходить за этими вещами», – сказала Лейн, отметив, что на эти цели не тратятся деньги налогоплательщиков.

На сегодняшний день в отели Сан-Франциско поселили 270 бездомных с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция нового типа», либо тех, кто может оказаться восприимчивым к заражению, так как у них нет места для надлежащей самоизоляции.

Лос-Анджелес, Иван Гридин

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