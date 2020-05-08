Россия быстро приближается к Великобритании по числу заболевших Covid-19

В России за истекшие сутки выявлено 10 699 новых случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах, сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с Covid-19. Почти половина новых заболевших (48,9%) не имела никаких симптомов инфекции. Накануне суточный прирост заразившихся составлял 11 231 человек. Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 187 859 случаев заражения коронавирусом (+6%) в 85 регионах. По уровню заболеваемости Россия находится на пятом месте в мире и стремительно приближается к Великобритании, где, по данным Университета Джонса Хопкинса (США), зафиксировано 207 977 больных Covid-19.

За сутки в России скончались 98 пациентов с Covid-19. Из них 51 – в Москве, 19 – в Подмосковье, 5 – в Брянской области, по 4 – в Санкт-Петербурге и Ростовской области, по двое – в Мордовии, Курской и Омской областях. По одному летальному исходу зафиксировано в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Удмуртии, а также в Тульской, Ленинградской, Оренбургской, Кемеровской и Томской областях.

С начала пандемии в России скончались 1723 заразившихся коронавирусом, в том числе 956 – в Москве.

Выздоровело за день 2805 пациентов, за весь период – 26 608.

По-прежнему большинство новых подтвержденных случаев Covid-19 в Москве – 5846 (всего 98522 заболевших). Кроме столицы, наибольшее количество заболевших за сутки выявлено в Московской области – 918 (всего с начала пандемии 18 350), Санкт-Петербурге – 375 (всего 6 565), Нижегородской области – 276 (всего 3 886) и Свердловской области – 155 (всего 1584). В остальных регионах зарегистрировано менее 100 новых случаев заражения.

Отметим, что Москва возглавляет антирейтинг по общему уровню заболеваемости Covid-19 в стране. В топ-5 также вошли Московская область, Петербург, Нижегородская область и Дагестан (всего 2468 заболевших, за сутки – плюс 96).

По информации Роспотребнадзора, с начала эпидемии в России проведено более 4,98 млн тестов на новый коронавирус, в том числе 184,2 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением в связи с подозрением на заражение остаются 292 тыс. 469 человек.

Всего в мире коронавирус подтвержден у более 3,8 млн человек, от последствий заболевания скончались свыше 269,5 тысяч человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. По количеству заболевших первое место у США (более 1,25 млн), далее следуют Испания (свыше 221,4 тыс.), Италия (более 215,8 тыс.) и Великобритания.

Москва, Наталья Петрова

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