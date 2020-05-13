Для доставки призывников на службу задействуют отдельные вагоны и самолеты

В России призывников к месту несения службы будут доставлять отдельными железнодорожными вагонами и самолётами гражданской авиации, рассказал начальник Генштаба вооруженных сил генерал армии Валерий Герасимов. Он пояснил, что такое решение было принято, чтобы избежать контакта призывников с гражданскими лицами на фоне распространения коронавирусной инфекции нового типа.

«Перевозка призывников будут осуществляться отдельными железнодорожными вагонами. Самолёты гражданской авиации будут использоваться при условии их загрузки только воинскими командами», – рассказал он газете «Красная звезда». Герасимов также отметил, что в поездах призывников буду размещать свободно – загрузка вагонов будет сокращена на треть.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.05.20

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