Для доставки призывников на службу задействуют отдельные вагоны и самолеты

В России призывников к месту несения службы будут доставлять отдельными железнодорожными вагонами и самолётами гражданской авиации, рассказал начальник Генштаба вооруженных сил генерал армии Валерий Герасимов. Он пояснил, что такое решение было принято, чтобы избежать контакта призывников с гражданскими лицами на фоне распространения коронавирусной инфекции нового типа.
«Перевозка призывников будут осуществляться отдельными железнодорожными вагонами. Самолёты гражданской авиации будут использоваться при условии их загрузки только воинскими командами», – рассказал он газете «Красная звезда». Герасимов также отметил, что в поездах призывников буду размещать свободно – загрузка вагонов будет сокращена на треть.
Москва, Иван Гридин
Москва. Другие новости 13.05.20
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