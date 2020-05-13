В США заявили о заниженной статистике смертей от Covid-19

Реальное число жертв коронавирусной инфекции нового типа в США может превышать официальные данные, заявил главный инфекционист страны Энтони Фаучи. Это стало его реакцией на слова сенатора Берни Сандерса, который сказал, что число умерших от Covid-19 явно занижено.

Инфекционист отметил, что больных, скончавшихся вне госпиталей могли не учесть, потому данные статистики могут не отражать действительность. «Большинство из нас чувствует, что количество смертей, вероятно, выше. Могут быть люди, которые умерли дома, у которых был коронавирус, но они не были учтены, так как их не госпитализировали. Я не знаю точно, на сколько процентов выше, но почти наверняка эта цифра выше», – сказал Фаучи.

По его словам, преждевременное снятие введенных в связи с пандемией ограничений может привести к новой волне заболеваемости.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в США подтверждено почти 1 млн 370 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 82 тысяч человек скончались, выздоровели более 230 тыс. пациентов.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 13.05.20

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