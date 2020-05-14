Путин рассказал о переболевшем Covid-19 главе Минобрнауки

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков переболел новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий. Сам глава Минобрнауки рассказал, что уже поправился и «активно включился в работу».

Отметим, что в российском правительстве Covid-19 также был диагностирован у премьера Михаила Мишустина, главы Минстроя Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой. Глава правительства лечится в больнице и уже идет на поправку. Министр строительства выписан из стационара и продолжает лечение дома, а глава Минкультуры уже выздоровела и вышла на работу.

Кроме того, коронавирусом заразились пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и пять депутатов Госдумы. Пресс-атташе Кремля лежит в больнице с двусторонней пневмонией.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 14.05.20

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