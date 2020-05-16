Вакцину от коронавируса в России планируют зарегистрировать в августе

Вакцину от коронавируса в РФ планируют зарегистрировать в августе. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в данный момент процесс разработки находится на стадии доклинических испытаний: выясняется токсичность препарата, реактогенность и ряд других показателей. Примерно через месяц предполагается начать тестировать вакцину на людях.

«Я думаю, к концу лета, – сказал Гинцбруг о регистрации вакцины в фильме «Опасный вирус 5» на телеканале «Россия-1». – В августе месяце, я надеюсь, если все будет по плану, и не будет никаких неожиданностей».

Со временем, по его словам, вакцинация против CJVID-19 может быть включена в национальный календарь прививок.

«Вирус себя может повести двояко. Может повести себя как вирус гриппа, и каждый сезон нам придется создавать новый вакцинный штамм, а может себя повести, как вирус кори, который в процессе всей истории человечества совершенно не меняется. И тогда вакцина против COVID-19 войдет в национальный календарь прививок, мы будем наших детей прививать этой вакциной. К сожалению, этот вирус пришел надолго и всерьез», – подчеркнул Гинцбург, отметив, что в случае регистрации вакцины, поставить ее за короткий срок всем жителям России не получится – пока российская фармпромышленность не может обеспечить такие объемы производства.

При этом Гинцбург считает, что Россия может пережить несколько волн эпидемии коронавируса.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 16.05.20

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