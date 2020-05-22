Российские ученые успешно испытали на себе вакцину от коронавируса

Специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи успешно испытали на себе перспективную векторную вакцину от нового коронавируса. Об этом сообщил глава центра Александр Гинцбург. По словам ученого, препарат сформировал иммунитет, при этом побочных эффектов не выявлено. Он уточнил, что вакцину себе ввели множество сотрудников центра, среди которых разработчики, организаторы доклинических тестирований и технологи.

Неофициальное тестирование прошла векторная вакцина на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса нового типа SARS-CoV-2, пояснил Гинцбург в комментарии «Интерфаксу». По его словам, аденовирус выступает в качестве «контейнера» для доставки гена коронавируса в клетки. Там он должен запустить синтез белков оболочки SARS-CoV-2 и тем самым организовать «знакомство» иммунной системы с вероятным врагом. Вакцины подобного типа называются векторными.

На прошлой неделе Гинцбург сообщил, что вакцину от коронавируса в России планируют зарегистрировать в августе. По его словам, в настоящее время разработки находится на стадии доклинических испытаний, а примерно через месяц предполагается начать официальное тестирование вакцины на людях.

20 мая вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России идет разработка 47 вакцин от коронавируса.

Ранее гендиректор научного центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что разрабатываемую центром вакцину от коронавируса планируется зарегистрировать в сентябре. По его словам, доклинические препарата завершатся в июне, в июле вакцину испытают на 300 добровольцах.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 22.05.20

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