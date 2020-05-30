В России разработали вакцину от коронавируса в виде капель для носа

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» разработал вакцину против новой коронавирусной инфекции в виде капель для носа. Об этом сообщил руководитель центра Ринат Максютов в эфире телеканала «Россия 1».

«Один из наших препаратов не идет по классической схеме введения внутримышечного, а схема введения интерназальная, то есть, фактически, он просто закапывается в нос», – рассказал он.

Максютов также сообщил, что «по оптимистичным прогнозам» клинические испытания вакцины от коронавируса планируется начать в конце июня – начале июля, а завершить в середине сентября.

По его словам, животные, на которых тестировали препарат, хорошо перенесли его.

Напомним, в России разрабатывается десять прототипов вакцины против Covid-19, включенных в перечень перспективных разработок Всемирной организации здравоохранения, шесть из них – в центре «Вектор».

Ранее сообщалось, что специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи успешно испытали на себе перспективную векторную вакцину от нового коронавируса. По словам главы центра Александра Гинцбурга, препарат сформировал иммунитет, при этом побочных эффектов не выявлено.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.05.20

Россиян хотят штрафовать за отказ от обязательных прививок. Эксперт: «Это неправильно». / В России почти 9 тысяч новых случаев коронавируса. Общее число заболевших приблизилось к 400 тысячам. / В Свердловской области выявлен 261 новый случай Covid-19. Один человек скончался. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»